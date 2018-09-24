"Milliyetçi Hareket Partisi, 22.09.2018 tarihinde bir infaz yasası değişikliği tasarısı açıklamış bulunmaktadır. Söz konusu tasarı incelendiğinde; kovuşturma aşamasında belirli suçlardan hüküm giymiş sanıkların infaz edilecek cezalardan 5 yıl indirim yapılması, soruşturma aşamasında ise cezanın alt ve üst sınırına bakılarak davanın durdurulmasının amaçlandığı öngörülmektedir.

Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki, söz konusu tasarı bir infaz yasası değişikliğinden ziyade bir af yasası niteliği taşımaktadır. İnfaz yasası değişikliği yapılarak belirli suçların cezalarından 5 yıl indirim yapılması mümkün değildir.

Mecliste bulunan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili sayısı ile Ak Parti milletvekili sayısı genel af çıkarmaya yetmediğinden, Milliyetçi Hareket Partisi, "İnfaz Yasası Değişikliği" adı altında bir af yasası amacı gütmektedir.

Sayın Adalet Bakanı, 2017 yılında uyuşturucu ile ilgili suçlardan cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısını 48.311 kişi olarak açıklamıştır. Yine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, 09.02.2018 tarihinde cezaevlerinde uyuşturucu suçlarından 50.000 kişinin tutuklu ve hükümlü olarak bulunduğunu açıklamıştır. Oysa Milliyetçi Hareket Partisi tarafından sunulan tasarının kapsamı içerisinde "Uyuşturucu Suçları" da bulunmaktadır.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu ile mücadele İYİ Parti'nin kırmızı çizgisidir ve bu suçtan hüküm giyen sanıkların serbest kalmasına İYİ Parti kesinlikle müsade etmeyecektir. Uyuşturucu suçlarının bu tasarı kapsamına alınmasında bazı sanatçıların bu suçlardan hüküm giymiş bulunmasının etkisi var mıdır? Bu hususun Milliyetçi Hareket Partisi tarafından cevaplandırılması gerekmektedir.

Yine tasarı incelendiğinde; dolandırıcılık suçu da tasarı kapsamına alınmıştır. Örnek vermemiz gerekirse; Çiftlik Bank olayı ülkemizde yankı uyandırmış bir dolandırıcılık olayıdır. Söz konusu tasarının kabul edildiği varsayılırsa, "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ülkemize geldiğinde; ya hakkında açılan soruşturma durdulacaktır ya da kovuşturma yapılıp ceza almış olsa bile cezasını 5 yıl eksik çekerek kısa süre sonra tahliye edilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi bu suçları tasarı kapsamına alarak kimi ya da kimleri korumaya çalışmaktadır?

Tasarı hakkında en dikkat edilmesi gereken husus ise, tasarı kapsamındaki suçların genişletilerek bütün bir şekilde af yasasına dönüştürme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olmasıdır.

İYİ Parti af konusuna tamamen karşı değildir. Ancak çıkarılacak yasanın herhangi bir şahsı yahut zümreyi koruma amaçlı çıkarılması ya da devletimizi yıkmaya yönelik gerçekleştirilen terör eylemlerini de kapsama ihtimali bulunması İYİ Parti olarak kabul edilemez bir durumdur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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