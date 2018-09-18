İYİ Parti genel başkan yardımcıları, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekillerinin yer aldığı heyetlerin yola çıkışı öncesi, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. İlk aşamada 12 grupta 200 kişiden oluşan ve ‘İyilik Kervanı’ adıyla yola çıkan heyetler 31 ile uğurlandı.

Hürriyet'in haberine göre, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, törende yaptığı açıklamada şunları söyledi:

MUTFAKTA YANGIN VAR

“Türkiye ciddi bir ödemeler dengesi krizinde. Üreten Türkiye, tüketen Türkiye’ye dönüştürülmüştür. Vatandaşın cebinde, mutfağında yangın var.

Bugün basın yayın organlarında Kıbrıs konusunda yeniden müzakerelere başlanacağı ve Türkiye’nin garantörlük hakkından vazgeçtiği ve bu konununun masaya yatırılacağı yer almaktadır. Kıbrıs meselesi Türkiye’nin vazgeçmeyeceği kırmızı çizgisidir. Bu konuda asla taviz verilemez.

Sayın Cumhurbaşkanı özel hukuk hükümlerine tabi İş Bankası’nda CHP’ye ait yüzde 28’lik hissenin Hazine’ye devrini istemektedir. Buradan tüm özel sektör temsilcilerini uyarıyorum; şirketleriniz ve hisseleriniz tehlikededir.”

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