AA

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İl Başkanlığı tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını" konulu konferansa katıldı.

Yavuz Ağıralioğlu burada yaptığı konuşmada, Tokat'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında TBMM Genel Kurulunda tartışma yaşandığını anımsatan Ağırailioğlu, özellikle bugünlerde herkesin sakin olması gerektiğini vurguladı.

Ağıralioğlu, "Cumhuriyet Halk Parti'li arkadaşlar bu aralar fazla kızdılar. O kızgınlıklarına gem vurmak zorundalar. Mecliste tartışmamıza sebep olan dilin iktidar yürüyüşünün hissiyatı olmadığını herkes bilmek zorunda. Vekilim burada. Cumhurbaşkanının konuşmasını da dinledim. Söylediklerinin üzerine de cümle kurma hissiyatını da gördüm, anladım. Ona rağmen iktidar olmak isteyenin hissesine de tahammül etmek düştü." diye konuştu.

Ağıralioğlu, İYİ iktidarında Türkiye'nin daha mutlu ve huzurlu şekilde güvenle yaşayacağı ortamın sağlanacağını bildirdi.

Konferansa CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.