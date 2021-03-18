İYİ Partili Ağıralioğlu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İYİ Partili Ağıralioğlu: "Seçilmiş olmak, terör organizasyonlarına münasebetsiz irtibatların kalkanı haline getirilmemelidir"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Seçilmiş olmak, suç işleme hürriyeti gibi anlaşılmamalı. Seçilmiş olmak, terör organizasyonlarına münasebetsiz irtibatların kalkanı haline getirilmemelidir." dedi.

İYİ Partili Ağıralioğlu:
AA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Ağıralioğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

HDP'nin kapatılması istemli dava hakkındaki soru üzerine Ağıralioğlu, sadece HDP değil, terörün gölgesinde hangi parti olursa olsun kapatılması gerektiğini söyledi.

Sorunların hukukun üstünlüğüyle çözülebileceğini belirten Ağıralioğlu, "Türkiye'de terörle ilgili 15 Ağustos 1984'ten beri bir hususi gündem var. İçeride yaşadığımız bu terör saldırılarının, dışarıda Türk devletinin başına bela edilmek istenen hesapları var. Bu mevzularla ilgili konuşmaya başladığınızdan itibaren Türkiye'nin iç istikrarını bozma organizasyonuna dönmüş bir cinayet şebekesinin, zaman zaman siyaseti de enfekte ettiği, lekelediği alanlarla ilgili konuşuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu vurguladı.

Bu topraklarda binbir türlü gaile yaşandığını dile getiren Ağıralioğlu, "Yıkılmadık, bugün de teröre yıkılmayacağız. Ülkemizi, medeni ülkeler arasındaki müstesna yerini, demokrasisinin kıymetini, hukukun üstünlüğüne dayalı iradesini gölgelemeden bu problemleri çözebilme kabiliyeti göstermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

- "Terörle ilgili hassasiyetlerimizi ifade etmiş bir partiyiz"

Hiç kimsenin, seçilmiş olmayı suç işleme hürriyeti gibi algılamaması, seçildi diye "Suç işleme hakkını kazandım." duygusuyla siyaset yapmaması gerektiğini ifade eden Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Seçilmiş olmak, suç işleme hürriyeti gibi anlaşılmamalı. Seçilmiş olmak, terör organizasyonlarına münasebetsiz irtibatların kalkanı haline getirilmemelidir. Hukuk, buna nezaret edecektir, inceleyecektir. Biz terörle ilgili hassasiyetlerimizi ifade etmiş bir partiyiz. Terör, siyasetin değil memleketin gündeminden çıkarılmalıdır. Al bayrağın altında çocuklar mutlu yaşasın diyedir gayretimiz. Al bayrağa sarılı tabutlar görmek istemiyoruz. Al bayrak, altında çocukların mutlulukla buluşabildiği, özgürlüğün timsali olmalıdır. Nice zamandır bu terör belası, al bayrağı bir hüzün bayrağı haline dönüştürdü. Al bayrağın içinde şehit tabutları, evlat, baba, eş görmekten yoruldu bu topraklar."

Ağıralioğlu, kuralları ihlal edenlerin, karşılığında cezasını da ödemesi gerektiğini belirtti.

Parti kapatma konusuna değinen Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe terörün gölgesinde kalıp meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. O iradeyi göstermedikleri müddetçe bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk, mutlaka kendi üzerine düşeni yapacaktır. O yüzden HDP, eğer siyasi olarak odak olmuşsa bu sadece HDP meselesi değil, terörle problemi olan her parti yani İYİ Parti de AK Parti de MHP de terörün gölgesinde kalırsa onlar da kapatılsın. Yani kurallar partilere, şahıslara göre değil, suçlulara göre tanımlanmalıdır."

Yavuz Ağıralioğlu esnaf ziyaretinin ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan ile partisinin İnegöl İlçe Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'ne katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fiyatta anlaşamayınca testere ile saldırdılar
GÜNDEMFiyatta anlaşamayınca testere ile saldırdılar
KPSS lise mezunu memur alımı: 2021 Aile Bakanlığı lise mezunu personel alımı
GÜNDEMKPSS lise mezunu memur alımı başvuru şartları
Gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMGazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti
Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEM2021 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
Son dakika: PKK'nın hücre sorumlusu yakalandı! - Haberler
GÜNDEMPKK'nın hücre sorumlusu yakalandı!
HES kodu nasıl alınır? HES kodu SMS ve E-devlet sorgulama: HES kodu alma!
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
Son dakika haberler: Damadını ağır yaralayan kayınpeder için flaş karar!
GÜNDEMDamadını ağır yaralayan kayınpeder için flaş karar!
Son dakika: Büyükşehirlerde bomba patlayacaklardı! Hatay'da yakalandılar!
GÜNDEMBombalı eylem yapacaklardı! Yakalandılar
Jandarma astsubay alımı 2021 başvuru tarihi: Jandarma astsubay alımı şartları ve kılavuzu
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı
Feti Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız nereli ve kaç yaşında?
GÜNDEMFeti Yıldız kimdir?