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        Haberler Gündem Politika İYİ Partili Dervişoğlu: Sahibi olmadığınız hiçbir masaya oturmayacağım | Son dakika haberleri

        İYİ Partili Dervişoğlu: Sahibi olmadığınız hiçbir masaya oturmayacağım

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partililere hitaben, "Sahibi olmadığınız hiçbir masaya oturmayacağım. Zamanı gelmeden, sizlerin bilgisi ve haberi olmadan hiç kimseyle kapı arkasında pazarlık yapıp herhangi bir angajmana girmeyeceğim." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 22:28 Güncelleme: 05.10.2024 - 22:28
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        İYİ Partili Dervişoğlu'ndan 'masa' mesajı
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Söke ilçesinde pamuk tarlasında çiftçilerle görüştükten sonra Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi.

        Nevzat Biçer Parkı Nikah ve Konferans Salonunda partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, İYİ Partinin Türkiye'nin birleştirici gücü olduğunu söyledi.

        "İKTİDAR OLAMADIKTAN SONRA DA SAYININ ÇOK FAZLA BİR ANLAMI YOK"

        Dervişoğlu, partilerinin Türk siyasetinde yer almasının demokrasi arayanların temel bir ihtiyacı olduğunu belirterek, "İYİ Parti Türkiye'nin birleştirici gücüdür. Herkes de bunu iyi bilsin. Mecliste istediğimiz sayıda milletvekilimiz yokmuş. Evet, bize sorsanız biz iktidar olmak istiyorduk. İktidar olamadıktan sonra da sayının çok fazla bir anlamı yok." dedi.

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        Siyasetin gidenlerle değil, kalanlarla yapıldığını dile getiren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

        "Hiç kimsenin gitmesine seviniyor değiliz. Ama kalanlara bakarak doğru yolda olduğumuzu da direkt gözlemleyebilme şansına sahip oluruz. Gidenlere gitsinler, uğurlar olsun falan diyen yok. Milletimize yaptığımız çağrı esas itibarıyla bizden ayrılmış arkadaşlarımızı da kapsıyor. Biz millete diyoruz ki gelin İYİ Partinin çatısı altında toplanın. Bu çağrıya bu zamana kadar İYİ Partiye emek vermiş, mücadele etmiş, kuruluşuna ter akıtmış herkes dahildir ama gelen gelir, gelmeyen gelmez. Gidenler için böyle çok büyük ağıtlar yakacak falan da değilim."

        "SAHİBİ OLMADIĞINIZ HİÇBİR MASAYA OTURMAYACAĞIM"

        "Hiç kimsenin masasında olmayacağım" diyen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "O dönemin şartları zorlamıştı bizi. O dönemin şartları sürüklemişti bizi bir yere. Buradan genel başkanınız olarak, dava arkadaşınız olarak, mücadele arkadaşınız ve kavga arkadaşınız olarak size söz veriyorum. Sahibi olmadığınız hiçbir masaya oturmayacağım. Zamanı gelmeden, sizlerin bilgisi ve haberi olmadan hiç kimseyle kapı arkasında pazarlık yapıp herhangi bir angajmana girmeyeceğim."

        Dervişoğlu, başkaları gibi rol yapmadığını belirterek, "Ben kürsülerde başka konuşup aşağıya indiğimde de Siyaseten böyle söylenmesi gerekiyor. Kusura bakmayın diyenlerden değilim. Ben mücadele adamıyım. Ben bu ülkenin doğrularını, bu ülkenin yanlışa sebep olmuş adımlarını muhataplarının yüzüne karşı da söylemekten ziyadesiyle memnun olurum." dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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