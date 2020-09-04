İYİ Partili Erozan:

AA

Erozan, parti çalışmaları dolayısıyla geldiği Edirne'de, İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir ve partililerle bir araya geldi.

İl başkanlığında gazetecilere açıklama yapan Erozan, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimde Yunanistan'ın cüretkar bir tavır takındığını ifade ederek, bunun bedelini ödeyeceklerini söyledi.

Yunanistan'ın yanlış bir politika izlediğini vurgulayan Erozan, "Yunanistan ve ülkemiz arasındaki sorunu iki kelime ile anlatabiliriz. Bir cesurluk diye bir şey vardır, bir de cüretkarlık diye bir şey vardır. Maalesef Yunanistan'ın yapmaya çalıştığı şey cüretkarlık kategorisine girer. Bunun da bir bedeli olur. Cesur olana saygım var, cüretkar olana saygım yok benim. Dolayısıyla herkes boyunun ölçüsünü alacaktır." diye konuştu.

Erozan, yurt dışı oylarını artırmak için çeşitli programlar başlattıklarını da ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Türklere yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Erozan, "Biz her zaman sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gurbetçilerin izin dönemi bitmek üzere. 15 gün içinde çalıştıkları ülkelere dönecekler. Sınır kapılarında yaptığımız çalışmaların sonuçlarını değerlendireceğiz. Yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlarını şimdiden görüyoruz." dedi.

Erozan, daha sonra İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, İYİ Parti Yurt Dışı Yapılanma ve Lobi'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş ve partililerle birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'na giderek giriş ve çıkış yapan vatandaşlara parti broşürü dağıttı.