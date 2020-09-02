İYİ Partili Tatlıoğlu:

AA

Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yatırımların iki yılı aşkın süredir ekside seyretmesinin dikkat çekici olduğunu, özel sektörün, Türkiye'deki güven ortamı yetersizliği nedeniyle yatırımdan kaçındığını savundu.

Sanayideki daralma ve istihdamla ilgili yakın gelecekte olumlu bir beklenti bulunmadığını ileri süren Tatlıoğlu, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Tatlıoğlu, dış ticaret açığının yaklaşık 6,3 milyar dolara ulaştığını, bunun, beklentilerin çok üzerinde bir açık olduğunu vurgulayarak, "Ağustos itibarıyla aşağı yukarı cari açığımız 25 milyar doları geçmiş. Bu yıl sonu itibarıyla, bu süreç böyle devam ettiğinde 40 milyar dolarlık bir cari açıkla karşı karşıya kalacağımızı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, Türkiye'nin, ödemeler kaynaklı dış finansman sorununu çözmede yeni politikalar üretmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, dünyadan negatif bir ayrışma içine girdiğini, fakirlik sürecinde ve fakirlik kapanında olduğunu iddia eden Tatlıoğlu, bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

- "Bu değişimin toplumsal karşılığı vardır"

Güçlendirilmiş parlamenter sistem ve erken seçime ilişkin görüşleri sorulan Tatlıoğlu, "Türkiye'nin, otoriter bir yapıya gideceği ve kurumların çökeceği" düşüncesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 2017'deki referandumda da karşı bir duruş sergilediklerini anımsattı.

Türkiye'de bugün kurumların işlemez halde olduğunu ileri süren Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistem öncülüğünde bir değişim önerdiğini anlattı. Tatlıoğlu, "Bu değişimin toplumsal karşılığı vardır. Biz, Türkiye'nin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçerek bir seçime gitmesine tarafız." dedi.

- "Bunların hepsi planlıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'daki temaslarının sorulması üzerine Tatlıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın koyduğu kurallar, kendisi dışındadır. Onlar, kendisi için geçerli olmamıştır. Hep başkaları için geçerli olmuştur. İşte zaten kuralsızlık da budur. İki Türkiye var. Birisi, Türkiye'nin gündemiyle yürüyen ve ekonomik sıkıntılar içinde boğuşan, güvenin aşındığı bir Türkiye. Diğeri sarayın bir kuralsızlık içinde hükmetmeye çalıştığı ve kurallarına kendisinin uymadığı, bir yerde fantezi dünyası yaratmaya çalışan bir Türkiye söz konusu." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Giresun mitingi ile ilgili "O olağanüstü şartlarda oluşan bir fiili durumla ilgili." ifadelerine yönelik Tatlıoğlu, "Bunların hepsi planlıdır. Sayın Erdoğan ve AK Parti plansız iş yapmaz. Bunların hepsi siyasi PR çalışmasıdır. Sayın Çelik'in açıklamaları siyasi bir teferruattan öteye gitmez." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle ilişkisi olan avukatların meslekten men edilmesi için yeni bir düzenlemenin gerekli olup olmadığı yönündeki bir soruya Tatlıoğlu, "Terörle ilgili Türkiye'nin kanunları ve yargısı vardır. Bu, bu zamana kadar Türkiye'nin mücadelesinde başarı sağlamasına da neden olmuştur. Ama son zamanlarda iktidar, Cumhur İttifakı partilere ve sosyal yapılara ayar verme konusunda çok öne çıkmaktalar. Bununla ilgili ihtiyaç varsa yanında, ihtiyaç yoksa karşısında dururuz. Ama hukuki bir süreç. Bir hazırlık varsa, getirirler. Biz de görürüz ona göre davranırız." karşılığını verdi.