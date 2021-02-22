İYİ Partili Usta, SGK prim ve vergi borcu yapılandırmasının ilk taksitinin yıl sonuna kadar ötelenmesini istedi

AA

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen ay bütçe açığının yüksek çıktığını, sağlıklı bir bütçe yapısının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Erhan Usta, "Harcama kalemleri gözden geçirilmeli. Gereksiz harcamalardan tasarruf edilmeli, vergi sistemi yeniden ele alınmalı." dedi.

Pandemiyle mücadelede esnafa verilen desteklerin devam etmesinin, ekonominin sıhhati açısından önemli olduğunu belirten Usta, bütçenin bu baskıyı tolere edeceğini söyledi. Usta, ekonominin ayakta kalması için esnafın da ayakta kalması gerektiğini kaydetti.

SGK prim ve vergi borcu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında ilk taksit ödemesinin bu ay sonunda yapılacağını anımsatan Usta, "Vatandaşın bunu yine ödeme imkanı yok. Şimdiden hükümeti uyarıyoruz. Önce Cumhurbaşkanının yetkisi kullanılarak sonrasında kalıcı olması için küçük bir kanun getirilerek bu ödemelerin 2021 yılı sonuna kadar ertelenmesi gerekir." diye konuştu.

Ödemelerin de 16'dan 36 taksite çıkarılmasını isteyen Usta, "Türkiye ekonomisin geldiği durum, daha önce de yaptığımız bu önerilerimizin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Esnaflara son derece cimri olan hükümetin büyük şirketlere neden bu kadar cömert olmaktadır?" diye soran Usta, esnafa ilişkin desteklerin yetersiz olduğunu savundu.

"Merkez Bankası rezervlerinde meydana gelen 128 milyar erimenin" gündemde olduğunu belirten Usta, "Hükümet istiyor ki muhalefet bu işin peşini bıraksın. Ancak muhalefet bu işin peşini bıraksa bile Türk milleti bu işin peşini bırakmaz. Bunun hesabı bir gün sorulacaktır. Bu rezervler, evrensel ölçeklerin dışında bir usul ile eritilmiştir. Daha doğrusu nasıl eridiği bilinmemektedir. Buna ilişkin bir tane açıklama yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan konuyla ilgili dün bir açıklama yaptı. Sayın Elvan, bu tür polemiklerden kaçınmalı. Bir açıklama yapacaksa, bu, rezervlerin nasıl eridiğine ilişkin olmalı. Ancak Elvan, bu açıklamayla, bu rezervlerin eridiğini kabul etmiş oldu." değerlendirmesini yaptı.