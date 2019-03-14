Malatya'nın Hekimhan ilçesinde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, “Bu bir yerel seçim. Bu yerel seçim içerisinde Hekimhan'a en çok kimin faydası, katkısı olur, Hekimhan'ın varsa işsizlik sorununu kim çözer, bu konuda kim mücadele edebilir, dışarıdan sermayeyi kim getirebilir, kim fabrika kurabilir buna bakmanız lazım” diye konuştu.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

" İYİ Parti ile bir demokrasi ittifakı kurduk. Demokrasi için mücadele ediyoruz. Demokrasi, birlikte, huzur içerisinde yaşamak için. Siyaset bir hizmet yarışıdır, kavga alanı değildir. Siyaset dövüş, kin, etki alanı değildir. Siyaset, kimin görüşü ne olursa olsun, her görüşe, inanca, yaşam tarzına saygı duymak demektir. Eğer bir ilçede, beldede, büyükşehirde bir çocuk yatağa aç giriyorsa hiç birimizin rahat etmemesi lazım. Ta ki o çocuğun karnı doyuncaya, o evde huzur oluncaya kadar. Bizim arzumuz, hedefimiz bu. Belediye başkanlarımız da bu çerçevede çalışıyorlar."

6 okun altına 'evet' mührünü huzur içerisinde basacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Başkanları seçeceksiniz, inşallah onlar koltuklarına oturacaklar. 1 Nisan'dan sonra Hekimhan'a, Malatya'ya tekrar geleceğiz. Beraber gideceğiz belediye başkanlarımızın birer kahvesini içeceğiz. Yeter mi? Hayır. Bir de diyeceğiz ki 'Bize söz verdiniz, şunu şunu yapacağız' O sözlerin de hep beraber takipçisi olacağız. Huzur dolu, bereket dolu bir Türkiye istiyorum. İşsizliğin, kavganın, ayrımcılığın olmadığı her insanın evinde mutlu, huzurlu olduğu, çocukların yatağa aç girmediği, huzur içerisinde yaşadığı, herkesin düşüncesini rahatlıkla ifade ettiği, düşüncenin yasaklanmadığı, insanların kin ve öfkeyle ayrıştırılmadığı bir Türkiye dileğiyle hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum."