İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Poyraz’ın annesi oğlunun ölümünden dolayı suçladığı Neslihan’dan intikam almak için Batu’yu kaçırmıştır. Batu’nun hayatı tehlike altındadır. Neslihan ve Murat, Atilla’nın da desteğiyle her yerde Batu’yu ararlar. Batu’yu bulabilecekler mi?



Damla tek yaşama sevincini, bebeğini kaybeder. Kaldığı hastanenin terasına çıkar. Artık o da yaşamak istemiyordur.