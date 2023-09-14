Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İyilik yapacaktı, canından oldu

        İyilik yapmak isteyen sürücü, kaza kurbanı oldu

        Denizli'de, kazaya neden olmasın diye yolda gördüğü lastiği kaldırmak isteyen sürücü Celal Salar, arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 18:18 Güncelleme: 14.09.2023 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        İyilik yapacaktı, canından oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, kendi aracıyla Denizli'den Nazilli'ye giden Celal Salar (44), Aydın-Denizli karayolu Sarayköy Kavşağı'na yaklaştığında yolda bir lastik gördü.

        Tehlike oluşturan lastiği yoldan kaldırmak için aracını park eden Celal Salar'a, lastiği yolun dışına atmaya çalıştığı esnada aynı istikametten gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Salar yola savruldu.

        İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde Salar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Celal Salar'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #denizli haberleri
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tarım işçilerinin kavgasında midibüs kundaklandı!
        Tarım işçilerinin kavgasında midibüs kundaklandı!
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!