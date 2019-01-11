'İz - Trace' sergisi açıldı

Hasan Koca, 'İz - Trace' adını verdiği sergisini ünlü isimlerin katılımıyla açtı. Koca'nın dönem çalışmalarında yer alan erkek ve kadın figürleri belirsiz formalara dönüşüyor, moda tasarımlarında kullandığı geometrik formların ortaya çıkışına izleyici tanıklık ediliyor. Sergi aynı zamanda, Koca'nın şehir hayatının bulanık halinden uzaklaşarak kendiyle kaldığı ve bunu bir kaçış olarak görerek İstanbul'dan uzaklaştığı dönemlerdeki üretim süreçlerini yansıtıyor.

Aynı zamanda modacı olan Hasan Koca'nın Trump Art Gallery'deki sergi açılışına Keremcem, Beste Bereket, Süleyman Turan gibi ünlü isimler katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ