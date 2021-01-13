İZBAN'ın çarptığı genç hayatını kaybetti

Olay, saat 01.00 sıralarında İZBAN Koşu durağında yaşandı. İddiaya göre, Abdülkadir Balkan (22) sağanak yağmurun etkili olduğu sırada altgeçidi su basması nedeniyle İZBAN raylarından yolun karşısına geçmek istedi.
DHA'nın haberine göre; Balkan, yolun karşısına geçmeye çalışırken İZBAN'ın çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek yaralandı. Olayı gören babası, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerin gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Balkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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