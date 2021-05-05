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İzin günündeki bekçinin dikkatiyle binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde izinli gününde olan bekçi, polis ekiplerinin uygulama yaptığını görünce otomobilini park edip yaya olarak yürümeye başlayan B.A.'yı fark edince meslektaşlarına haber verdi. Bekçinin uyarısıyla durdurulan şüphelinin üzerinden yeşil reçeteye tabi 3 bin 472 hap ele geçirildi

İzin günündeki bekçinin dikkatiyle binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Bekçinin dikkati binlerce uyuşturucu hapı ortaya çıkardı
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DHA

Bornova'nın Kazımdirik Mahalesi'nde otomobiliyle ilerleyen B.A. Üniversite Caddesi'nde uygulama yapan trafik polislerini görünce aracını ara sokağa park etti. Bu sırada, izinli olduğu öğrenilen bir bekçi, B.A.'nın çevirmeden kaçtığını fark etti.

B.A.'nın şüpheli hareketleri üzerine, bekçi durumu polise bildirdi. DHA'nın haberine göre; bekçinin ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolda yürüyen B.A.'yı durdurdu.

Üst araması yapılan B.A.'nın elinde bulunan poşette, uyuşturucu madde içeren yeşil reçeteye tabi olan 3 bin 472 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A., polis merkezindeki işlemlerin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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