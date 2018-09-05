izinsiz drone cezası
Teknoloji
Haberler > Ekonomi > Teknoloji > İzinsiz drone uçurana 11 bin 447 TL'lik para cezası

İzinsiz uçuşa 11 bin 447 TL’lik ceza kesilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, drone kullanıcılarına yönelik önemli bir açıklama yaptı. Buna göre izinsiz veya kayıtsız drone uçuran kullanıcılar, 11 bin 447 TL’lik para cezasıyla karşılaşabilir. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi...

05.09.2018 - 17:03 | Güncelleme:

 

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye’de yetkili kurumlardan izin alınmadan yapılan insansız hava aracı (İHA), kamuoyunda bilinen adıyla drone uçuşlarına 11 bin 447 TL’lik para cezası kesileceğini duyurdu.

SHGM’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre bu cezanıjn en düşük tutarı ise 6 bin 868 TL. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 11 kuruluş daha İHA Eğitim Kuruluşu olmaya hak kazanırken, izinsiz İHA uçuşlarına 11 bin TL para cezası kesileceği belirtildi.

Drone’ların son yıllarda artan kullanımı üzerine 2016 yılında Türkiye’de de yasal düzenlemeye gidilmiş ve drone sahipleri için kayıt ve izin zorunluluğu getirilmişti. Yasal düzenlemeye göre Türkiye’de bir kişi ya da kurumun insansız hava araçlarını uçurabilmesi için öncelikle aracını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne tescil ettirip, uçuş için izin alması gerekiyor. Ayrıca yapılacak olan uçuşun niteliğine göre drone pilotlarının da eğitim alması şart koşuluyor.

24 BİN İHA, 31 BİN PİLOT

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir” denildi.

 Türkiye’de kayıtlı İHA sayısının 24 bini, İHA pilotu sayısının ise 31 bini aştığı bilgisi paylaşılan SHGM’nin Tweet’inde, Bu yıl 11 kuruluş Genel Müdürlüğümüzden İHA Eğitim Kuruluşu Yetkisi almaya hak kazandı. Böylece ülkemizdeki İHA Eğitim Kuruluşlarının sayısı 25'e yükseldi. Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866’e, İHA pilot sayısı ise 31 bin 194'e ulaştı” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.