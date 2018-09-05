Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye’de yetkili kurumlardan izin alınmadan yapılan insansız hava aracı (İHA), kamuoyunda bilinen adıyla drone uçuşlarına 11 bin 447 TL’lik para cezası kesileceğini duyurdu.

SHGM’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre bu cezanıjn en düşük tutarı ise 6 bin 868 TL. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 11 kuruluş daha İHA Eğitim Kuruluşu olmaya hak kazanırken, izinsiz İHA uçuşlarına 11 bin TL para cezası kesileceği belirtildi.

Drone’ların son yıllarda artan kullanımı üzerine 2016 yılında Türkiye’de de yasal düzenlemeye gidilmiş ve drone sahipleri için kayıt ve izin zorunluluğu getirilmişti. Yasal düzenlemeye göre Türkiye’de bir kişi ya da kurumun insansız hava araçlarını uçurabilmesi için öncelikle aracını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne tescil ettirip, uçuş için izin alması gerekiyor. Ayrıca yapılacak olan uçuşun niteliğine göre drone pilotlarının da eğitim alması şart koşuluyor.

— Sivil Havacılık GM (@SHGM) September 5, 2018

24 BİN İHA, 31 BİN PİLOT

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir” denildi.

— Sivil Havacılık GM (@SHGM) September 5, 2018

Türkiye’de kayıtlı İHA sayısının 24 bini, İHA pilotu sayısının ise 31 bini aştığı bilgisi paylaşılan SHGM’nin Tweet’inde, “Bu yıl 11 kuruluş Genel Müdürlüğümüzden İHA Eğitim Kuruluşu Yetkisi almaya hak kazandı. Böylece ülkemizdeki İHA Eğitim Kuruluşlarının sayısı 25'e yükseldi. Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866’e, İHA pilot sayısı ise 31 bin 194'e ulaştı” ifadelerine yer verildi.





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