Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İzlanda'da yanardağ yine patladı: Son altı ayda beşinci!

        İzlanda'da yanardağ yine patladı: Son altı ayda beşinci!

        İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağ patladı. Reykjanes yarımadasındaki yanardağ patlaması, aralık ayından bu yana beşinci kez patladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzlanda'da yanardağ yine patladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yanardağ patlamalarının sıklıkla yaşandığı İzlanda'da bir kez daha patlama gerçekleşti.

        Yeni patlama, Reykjanes yarımadasındaki bir başka patlamanın neredeyse sekiz hafta boyunca erimiş kaya püskürmesinin ardından yaşandı.

        Patlama, yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı yarımadada, yaklaşık 800 yıldır uykuda olan jeolojik sistemlerin yeniden aktif hale geldiği 2021'den bu yana meydana gelen sekizinci patlama.

        Yetkililer, başkent Reykjavik'in hemen güneyindeki bölgede magmanın yeraltında biriktiğini gösteren çalışmalar nedeniyle yeni bir volkanik faaliyet riski konusunda uyarıda bulunmuştu.

        "YÜZ YILLAR BOYUNCA PATLAMALAR SÜREBİLİR"

        Bilim insanları Reykjanes'te on yıllar hatta yüzyıllar boyunca tekrar tekrar patlamalar olabileceği uyarısında bulunurken, bu patlama yaklaşık 400 bin nüfuslu ada ülkesinin karşı karşıya olduğu zorlukların altını çiziyor.

        Önceki patlamada bölgesel altyapı hizmetleri kesintiye uğramış, önemli yollar kapanmış ve hatta Grindavik balıkçı kasabasındaki birkaç ev yerle bir olmuştu.

        Daha fazla hasarı önlemek amacıyla lavları Svartsengi jeotermal enerji santrali, Blue Lagoon açık hava spa merkezi ve Grindavik gibi altyapılardan uzaklaştırmak için insan yapımı bariyerler inşa edildi.

        İzlanda'nın farklı bir bölgesinde 2010 yılında meydana gelen bir patlamada devasa kül bulutları nedeniyle uluslararası alanda 100 bin kadar uçuş yapılamamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        TIR dorsesi açık kaldı! EDS sistemi devrildi! Feci son!
        TIR dorsesi açık kaldı! EDS sistemi devrildi! Feci son!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"