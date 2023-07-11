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        İzlanda'nın başkenti yakınında lav püskürmeye başladı

        İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarında volkanik patlamalar yaşanıyor. Ülkenin meteoroloji kurumu, aynı bölgede son iki yıl içinde üçüncü kez lav fışkırdığını aktarıyor.

        Giriş: 11.07.2023 - 09:54
        İzlanda'nın başkenti yakınında lav püskürmeye başladı
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        İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarında volkanik patlamalar yaşanıyor. Ülkenin meteoroloji kurumu, aynı bölgede son iki yıl içinde üçüncü kez lav fışkırdığını aktarıyor.

        Volkanik hareketlilik yaşanan bölge başkente yalnızca 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

        Havalimanı yolu üzerinde yer alan lav akışını görüntülemek isteyen araçların yol kenarında biriktiği aktarıldı.

        İzlanda Meteoroloji Kurumu, "Püskürme, Litli Hrutur'un (İzlandaca 'Küçük Koç') hemen kuzeyindeki küçük bir çöküntüden yayılıyor ve buradan kuzey-batı yönünde duman çıkıyor" açıklaması yaptı.

        İzlanda Üniversitesi'nde Volkanoloji Profesörü olan Thorvaldur Thordarson, AFP'ye “Üç çatlaktan her yöne lav akıyor” dedi.

        Thordarson’un verdiği bilgiye göre, düşük yoğunluklu ancak güçlü püskürmeler yaşanıyor.

        Profesörü Thordarson, bölgede geniş nitelikli bir tehdit olmadığını da söyledi.

        Patlamadan önceki hafta bölgede binlerce küçük deprem kaydedilmişti ve bir patlama bekleniyordu.

        İzlandalı yetkililer, volkanik aktivitenin olduğu bölgeden değerlendirme sonuçlanana kadar uzak durulmasını istedi.

        2021 yılında Geldingadalur vadisindeki püskürme yaklaşık altı ay devam etti.

        Bu bölgedeki yanardağ yaklaşık 900 yıldır uykuda bulunuyordu.

        İzlanda’da şu anda aktif kabul edilen 33 volkanik sistem bulunuyor.

        Ortalama olarak her beş yılda bir patlama yaşanıyor.

        2010 yılında Eyjafjallajokull volkanının patlaması sonrası Avrupa geneline yayılan duman tabakası 100 binden fazla uçuşun iptaline eden olmuştu.

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