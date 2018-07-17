Son dönemde futbol dünyasının dikkat çeken ülkelerinden İzlanda'da teknik direktör şoku yaşanıyor... 2011'de devraldığı takıma büyük bir seviye atlatan Heimir Hallgrimsson'un teknik direktörlük görevinden ayrıldığı duyuruldu. 51 yaşındaki çalıştırıcının kendi isteğiyle bu kararı aldığı ifade edildi.



ÖNCE AVRUPA ŞAMPİYONASI SONRA DÜNYA KUPASI

İzlanda'yı 2016'da Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na taşıyarak önemli bir başarı yakalayan Heimir Hallgrimsson, ülkesiyle önce gruplardan çıkıp ardından da son 16 turunda İngiltere'yi 2-1'le devirmişti. İzlanda, o turnuvada çeyrek finalde 5-2 kaybedip elenmesine rağmen büyük takdir toplamıştı.

Son olarak Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na elemeleri zirvede tamamlayarak katılan İzlanda, D Grubu'ndaki ilk maçında da Arjantin'le 1-1 berabere kalmıştı. Kalan iki maçını da kaybeden Hallgrimsson'un öğrencileri, turnuvaya veda etmişti.

Hallgrimsson ilk olarak 2011 yılında ünlü teknik adam Lagerback'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.



DİŞÇİLİĞE DEVAM EDİYOR

Dünya Kupası sırasında İzlandalı oyuncuların futbolun yanında yaptıkları gerçek meslekleri çok konuşulmuştu. İzlanda Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Heimir Hallgrimsson'un ülkesinde dişçilik yapmaya devam ettiği ifade edildi.