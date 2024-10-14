Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile kozlarını paylaşıyor. Grupta topladığı 4 puanla ilk sırada yer alan Milli Takım, İzlanda engelini de aşmak istiyor. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yönetecek. Peki, UEFA Uluslar Ligi milli maç ne zaman, saat kaçta? İzlanda-Türkiye milli maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İzlanda-Türkiye maçı canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…