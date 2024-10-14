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        Haberler Bilgi Spor İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi İzlanda-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Milli maç canlı izle kanalı ve saati!

        İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi İzlanda-Türkiye milli maç hangi kanalda?

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik alan Ay yıldızlılar, 7 puanla grup birincisi olarak yer alıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Milliler, İzlanda'yı da yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini almak ve grup liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, UEFA Uluslar Ligi İzlanda-Türkiye maçı canlı izle kanalı ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 07:58 Güncelleme: 14.10.2024 - 07:58
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        Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile kozlarını paylaşıyor. Grupta topladığı 4 puanla ilk sırada yer alan Milli Takım, İzlanda engelini de aşmak istiyor. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yönetecek. Peki, UEFA Uluslar Ligi milli maç ne zaman, saat kaçta? İzlanda-Türkiye milli maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İzlanda-Türkiye maçı canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…

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        İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Uluslar Ligi İzlanda-Türkiye maçı, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak.

        Milli maç, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak.

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        İZLANDA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

        İzlanda-Türkiye milli maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

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        İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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        MİLLİ TAKIMDA 2 EKSİK

        Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor.

        Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

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        TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

        A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

        Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

        Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

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        TÜRKİYE 7 PUANLA LİDER DURUMDA

        Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.

        Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.

        Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

        Dördüncü grupta aynı gün Galler ile Karadağ, TSİ 21.45'te karşılaşacak.

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