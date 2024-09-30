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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İzlanda-Türkiye maçının öncelikli biletleri satışta! - Futbol Haberleri

        İzlanda-Türkiye maçının öncelikli biletleri satışta!

        A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi'nde 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:23 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:23
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        Öncelikli biletler satışa çıktı!
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

        İzlanda maçının genel bilet satışları ise yarın saat 13.00'te başlayacak.

        İzlanda-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 2 bin 250 lira olarak belirlendi.

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