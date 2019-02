Nordik coğrafyanın son armağanı Ásgeir sahnede!

Salon bu hafta folk’una, elektroniğine hayran olduğumuz Nordik coğrafyanın son armağanlarından Ásgeir’i sahnesinde ağırlayacak.

İzlanda’da küçük bir kasabada doğan ve büyüyen Ásgeir, 2012’de ilk albümü “‘Dýrð í dauðaþögn’” ile İzlanda’da tek gecede listeleri alt üst etti. 72 yaşındaki şair babası şarkı sözlerinin çoğunu yazıyor.

Ayrıca İzlandik kökenli John Grant, Ásgeir’in yurtdışına açılmasına tercümanlığıyla yardımcı olan isim. 2013 tarihli “King and Cross” parçasının klibiyle 6,5 milyon izleyiciye ulaşmayı başaran, estetik tatmini hem görsel hem işitsel olarak arşa çıkaran Ásgeir, Amsterdam, Londra gibi Avrupa metropollerinin en çok dinlenen isimlerinden.

The Graduate filmiyle müzik dünyasının vazgeçilmez hitlerinden birine dönüşen, Simon and Garfunkel parçası “Sound of Silence” cover’ıyla bilinirliğini iyice arttıran İzlandalı indie, elektronik müzisyeni Ásgeir, Bon Iver’in elektronik müziğe göz kırpan hâli olarak tanımlanıyor.

Halen süren Avrupa turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarını selamlamak üzere Salon’u ziyaret edecek olan Ásgeir, Birlikte Güzel işbirliğiyle 2 Mart Cumartesi akşamı kuzey müziğinin derinliğini hissetmek isteyenler için sahnede.