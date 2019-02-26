Nordik coğrafyanın son armağanı Ásgeir sahnede!

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Salon bu hafta folk’una, elektroniğine hayran olduğumuz Nordik coğrafyanın son armağanlarından Ásgeir’i sahnesinde ağırlayacak.
İzlanda’da küçük bir kasabada doğan ve büyüyen Ásgeir, 2012’de ilk albümü “‘Dýrð í dauðaþögn’” ile İzlanda’da tek gecede listeleri alt üst etti. 72 yaşındaki şair babası şarkı sözlerinin çoğunu yazıyor.
Ayrıca İzlandik kökenli John Grant, Ásgeir’in yurtdışına açılmasına tercümanlığıyla yardımcı olan isim. 2013 tarihli “King and Cross” parçasının klibiyle 6,5 milyon izleyiciye ulaşmayı başaran, estetik tatmini hem görsel hem işitsel olarak arşa çıkaran Ásgeir, Amsterdam, Londra gibi Avrupa metropollerinin en çok dinlenen isimlerinden.
The Graduate filmiyle müzik dünyasının vazgeçilmez hitlerinden birine dönüşen, Simon and Garfunkel parçası “Sound of Silence” cover’ıyla bilinirliğini iyice arttıran İzlandalı indie, elektronik müzisyeni Ásgeir, Bon Iver’in elektronik müziğe göz kırpan hâli olarak tanımlanıyor.
Halen süren Avrupa turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarını selamlamak üzere Salon’u ziyaret edecek olan Ásgeir, Birlikte Güzel işbirliğiyle 2 Mart Cumartesi akşamı kuzey müziğinin derinliğini hissetmek isteyenler için sahnede.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.