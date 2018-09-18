Ezgi Mola’nın başrolünde olduğu, buruk bir anne - oğul hikayesini anlattığı ‘Aydede', gösterime 5 Ekim’de girecek. Abdurrahman Öner’in senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini yaptığı 'Aydede'de Ezgi Mola'ya başrollerde Bilal Çilek, Mehmet Özgür, Ayşenil Şamlıoğlu, Reha Özcan, Banu Fotocan, Emirhan Ateş ve Nalan Kurucim eşlik etti.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali’nde yarışan filmler arasında yer alacak olan 'Aydede', Antalya’nın küçük bir köyünde E.T.’nin yerli versiyonu Badi’yi izleyip hayaller kuran öfkeli bir çocuk ile başına bela olan bir miras ve başka birine kayan mahcup gönlüyle başı dertte genç bir annenin buruk hikâyesini anne - oğul ilişkisi üzerinden anlatıyor.





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