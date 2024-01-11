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        Haberler Gündem Güncel İzleyince şaşkına döndüler! İki çocuk 20 aracı böyle çizdi

        İzleyince şaşkına döndüler! İki çocuk 20 aracı böyle çizdi

        Karabük'te iki çocuğun park halindeki yaklaşık 20 aracı çizerek zarar verdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 22:45 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:47
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        İzleyince şaşkına döndüler! İki çocuk 20 aracı böyle çizdi
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        Sokakta yürüyen 2 çocuk, park halindeki yaklaşık 20 aracı çizerek zarar verdi. Sabah saatlerinde araçlarının çizildiğini fark araç sahipleri, güvenlik kamerasını inceleyince şaşkına döndü.

        Araç sahipleri güvenlik kamerasında araçlarını 2 çocuğun çizdiğini gördükten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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