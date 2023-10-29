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        Haberler Gündem İzmir 29 Ekim etkinlikleri, konserleri ve kutlamaları 2023: Cumhuriyet Bayramı 100. yıl İzmir ücretsiz konserleri nerede, ne zaman ve saat kaçta?

        İzmir'de 100. yıl heyecanı kutlanıyor! İşte İzmir konser ve etkinlik programı

        Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... Tüm yurdun dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı büyük bir sevinç ve heyecan ile kutlanıyor. 81 ilde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için etkinlikler, kutlamalar ve konserler düzenleniyor. Bu doğrultuda, gözlerin çevrildiği illerden birisi de İzmir durumunda. İzmir'de gerçekleştirilecek olan 29 Ekim konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları programı günler önceden belli olmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde ve konserlerde birçok sanatçı sahne alacak. İşte, İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yıl konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 08:13 Güncelleme: 29.10.2023 - 08:13
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        İzmir 29 Ekim konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri... Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını büyük bir sevinç ve heyecan ile kutluyor. Ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlikler, konserler ve kutlamalar ile bu önemli günün anlamı yaşatılıyor. İzmir'de de Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli konserler ve etkinlikler ile kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde Melek Mosso, Volkan Konak, Ceza, Dolu Kadehi Ters Tut gibi isimler sahne alırken 29 Ekim 2023 Pazar günü de birçok sanatçı sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar İzmir Cumhuriyet Bayramı konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri programı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        29 EKİM İZMİR KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

        29 Ekim’de İzmir kutlama programı şöyle:

        Gün Boyu Kültürpark içi, Lozan Kapısı arkası ESHOT 80. Yıl Gezici Sergi

        Gün Boyu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Sportif Turnuvaları

        10.30: Cumhuriyet Meydanı Resmi Kutlama Töreni

        11.15: Cumhuriyet Meydanı Geçit Töreni

        12.30: 100. Yıl Yat Yarışları-Pasaport İskele

        14.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Özel Etkinlikleri

        17.00: 100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Senfoni Konseri

        17.00-19.00: Belediye Meclisleri Özel Oturumu

        17.30: 100. Yılda 100 mil Yat Yarışı Kupa Töreni

        18.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Gençlik Konserleri ve Dans Gösterileri

        19:00: Cumhuriyet Yürüyüşü (Kültürpark Basmane Kapısı- Konak Atatürk Meydanı)

        20.00: Fener Alayı (Konak Atatürk Meydanı- Cumhuriyet Meydanı)

        20.30: Zeybek Gösterisi

        20.45: Gemi Korteji ve Işık Şovları

        20.50: Cumhuriyet Halk Korosu. Cumhuriyet Marşları

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        29 EKİM İZMİR KUTLAMA KONSERLERİ

        Kenan Doğulu Konseri

        Coşkuyla, alkışlarla, şarkılarla, marşlarla, Cumhuriyet’in 100. yaşını selamlayacağımız 29 Ekim'de Kenan Doğulu, Kültürpark'ta sahne alacak.

        Tarih: 29 Ekim 2023

        Yer: Kültürpark

        Saat: 21:00

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        Emir Can İğrek Konseri

        Duygusal parçalarıyla kalbimize dokunan Emir Can İğrek, bu eşsiz günde ışıltısıyla sahnede olacak!

        Tarih: 29 Ekim 2023

        Yer: 7 Eylül Stadyumu - Torbalı

        Saat: 20:30

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        Hayko Cepkin Konseri

        Rock müziğin sevilen sanatçılarından Hayko Cepkin, Cumhuriyet’in 100. yılında, İzmir’de sahne alacak!

        Tarih: 29 Ekim 2023

        Yer: Gaziemir Festival Alanı

        Saat: 20:30

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        TAMAMLANAN KONSERLER

        Melek Mosso Konseri

        Melek Mosso, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Çiğli'de sahne aldı.

        Tarih: 26 Ekim 2023

        Yer: Çiğli Meydan Parkı

        Saat: 19:23

        Volkan Konak Konseri

        Karadeniz müziği denince akla ilk gelen isimlerden Volkan Konak, 26 Ekim'de Karşıyaka'da Cumhuriyet'in 100.yılı için konser verdi.

        Tarih: 26 Ekim 2023

        Yer: Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı - Karşıyaka

        Saat: 20:30

        Ceza Konseri

        Rap müziğin öncü isimlerinden Ceza da, Cumhuriyet'in 100. yılında İzmir'de sahne aldı.

        Tarih: 28 Ekim 2023

        Yer: Buca Eski Kaymakamlık Binası Karşısı

        Saat: 21:00

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        İkilem Konseri

        İkilem grubu, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarında Bornova'da konser verdi.

        Tarih: 28 Ekim 2023

        Yer: Bornova Cumhuriyet Meydanı

        Saat: 21:30

        Nilüfer Konseri

        Türk müziğinin sevilen sesi Nilüfer, Cumhuriyet kutlamalarında sevenleriyle buluşmaya buluştu.

        Tarih: 28 Ekim 2023

        Yer: Çeşme Cumhuriyet Meydanı

        Saat: 20:30

        Dolu Kadehi Ters Tut Konseri

        Son yılların popüler grubu, alternatif müziğin öncülerinden Dolu Kadehi Ters Tut, Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusunu hayranlarıyla paylaşmaya, İzmir'e geldi.

        Tarih: 28 Ekim 2023

        Yer: 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı - Karabağlar

        Saat: 20:00

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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