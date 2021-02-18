6,5 aylık hamile kadın bel fıtığından kapalı ameliyatla kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans HaberleriİZMİR - 6,5 aylık hamile kadın bel fıtığından kapalı ameliyatla kurtuldu
ABONE OL

6,5 aylık hamile kadın bel fıtığından kapalı ameliyatla kurtuldu

İzmir'de 6,5 aylık hamile kadın, belinde oluşan fıtıktan lokal anestezi uygulanarak yapılan kapalı ameliyatla kurtuldu.

İZMİR - 6,5 aylık hamile kadın bel fıtığından kapalı ameliyatla kurtuldu
AA

Şanlıurfa'da oturan 26 yaşındaki 2 çocuk annesi Berivan G'ye hamileliğinin 16. haftasında bel ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede fıtık teşhisi konuldu. Fıtığı patladığı belirlenen kadın, bebeğinin sağlığını etkileyebileceği endişesiyle açık ameliyatı kabul etmedi.

İzmir'de Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın'a ulaşan kadın, muayene günü lokal anestezi uygulanarak bel fıtığı ameliyatı oldu.Medicana International İzmir Hastanesindeki ameliyatla, hamile kadının patlayan 4 santimetrelik fıtığı alındı.

Doç. Dr. Murat Sayın, AA muhabirine, yürüme güçlüğü çekerek gelen hastaya, acil ameliyat edilmesi gerektiğini, lokal anestezi yoluyla hamilelik sürecine zarar vermeden operasyon yapılabileceğini aktardığını belirtti.

Şanlıurfa'dan geldiği gün, hiç zaman geçirmeden ameliyat edilen hastanın sağlığına kavuştuğunu anlatan Sayın, şu bilgileri verdi:

"Hastamızın bel fıtığıyla normal doğum yapma gibi bir şansı yoktu. Doğum sırasında ıkınmaya bağlı olarak sonraki süreçte felç kalma ihtimali vardı. Hastamızın belinden 5 milimetrelik delik açarak özel bir kamerayla patlayan fıtığı yerinden çıkarmayı başardık. Hastamız ameliyattan dakikalar sonra kalkıp yürüdü. Artık hamileliğine kaldığı yerden rahat şekilde devam edecek. Hamilelik sürecinde bel fıtığı teşhisi konulan tüm hastalara tam kapalı yöntemle bel fıtığı ameliyatı olmalarını tavsiye ediyorum."

Berivan G. de bebeğini kaybetmekten çok korktuğunu belirterek, "Çok zor bir hamilelik süreci geçiriyordum. Doktorlar, açık ameliyat sırasında herhangi risk olursa bebeği de alabileceklerini söyledi. Bebeğim daha 6,5 aylık, yaşamama ihtimali vardı. O riski göze alamadım. Murat Sayın'ın yaptığı bel fıtığı ameliyatı sayesinde artık o zor günler geride kaldı. Artık ben de bebeğim de çok iyiyiz. Ameliyatın ardından hemen yürüdüm, ağrım kalmadı ve eski hayatıma döndüm." diye konuştu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sosyal medyada tepki çeken maske propagandası - Haberler
SAĞLIKO paylaşımlar şoke etti
107 yaşındaki Hanife Nine, ikinci doz aşısını oldu
SAĞLIK107 yaşındaki Hanife Nine, ikinci doz aşısını oldu
Bilim Kurulu Üyesinden çok önemli açıklama - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesinden çok önemli açıklama
Dikkat! O maskeler ağızda mantar nedeni! - Haberler
SAĞLIKDikkat! O maskeler ağızda mantar nedeni!
18 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika Corona virüsü vaka ve hasta sayısı kaç oldu?
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
ÖNEMLİ AÇIKLAMA! Prof. Dr. Özlü normalleşme için 4 kriteri açıkladı! - Haberler
SAĞLIKNormalleşme için 4 kriter
Korkutan artış! Sigaraya bağlı ölümleri geçti - Haberler
SAĞLIKKorkutan artış! Sigaraya bağlı ölümleri geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı dolandırıcılarını ALO 183'e ihbar edin
SAĞLIKBakan Koca'dan aşı açıklaması: İhbar edin!
SON DAKİKA: 17 Şubat korona vaka sayısı açıklandı
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!