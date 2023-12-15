Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir açıklarında 145 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 145 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında 145 düzensiz göçmen kurtarılırken 179 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 00:49 Güncelleme: 15.12.2023 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir açıklarında 145 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Çeşme açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 103 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Dikili açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine 42 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Çeşme ve Seferihisar açıklarında ayrıca Sahil Güvenlik ekipleri, durdurulan lastik botlardaki 102 düzensiz göçmeni yakaladı.

        REKLAM

        Dikili açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

        Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 77 düzensiz göçmen yakalanıp karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 2 gol var
        Maçta 2 gol var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        "Adaletli liderlik!"
        "Adaletli liderlik!"
        Anket: Seçmenler, Biden ve Trump'ın adaylığından memnun değil
        Anket: Seçmenler, Biden ve Trump'ın adaylığından memnun değil
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        "Finali hayal et İsmail Kartal"
        F.Bahçe, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        F.Bahçe, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu