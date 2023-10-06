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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 152 düzensiz göçmen yakalandı, 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 152 düzensiz göçmen yakalandı, 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında 152 düzensiz göçmen yakalandı, 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 00:49 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:49
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        İzmir açıklarında 152 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botlarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, 114 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Menderes ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.

        Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan botta 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 46 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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