İzmir açıklarında 196 düzensiz göçmen kurtarıldı 0:00 / 0:00

AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi ve Seferihisar açıklarında şüphe üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan iki yelkenli teknede 137 düzensiz göçmen yakalandı.

AA'nın haberine göre; ekipler, geçişi organize ettiği iddiasıyla teknelerdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yunanistan unsurları tarafından geri itildikleri belirlenen 59 düzensiz göçmen ekipler tarafından karaya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine sevk edildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.