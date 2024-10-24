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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 20:20 Güncelleme: 24.10.2024 - 20:20
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        İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ekip sevk edildi.

        Ekipler sürüklenen lastik bottaki 41 kişiyi kurtararak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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