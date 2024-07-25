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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 20:52 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:54
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        İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bölgeye görevlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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