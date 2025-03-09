İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında devriye atan Sahil Güvenlik gemisindeki ekipler, iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 22'si çocuk 50 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.