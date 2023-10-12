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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı, 9 göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı, 9 göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 20:23 Güncelleme: 12.10.2023 - 20:23
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        İzmir açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarındaki Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

        Bölgeye sevk edilen ekip, durdurduğu lastik bottaki 64 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yine Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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