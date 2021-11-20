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İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı - HABERLER
İzmir'de 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AA

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 18 Kasım'da Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekipleri sevk edildi. Can salındaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarının, 19 Kasım'da Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin tespit etmesi üzerine bölgeye gönderilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 28, yine Dikili açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motorunun denize düşmesi nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

AA'nın haberine göre; göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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