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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 69 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 20:12
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        İzmir açıklarında 69 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 69 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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