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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Seferihisar, Foça ve Dikili ilçesi açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 00:24 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:24
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        İzmir açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Foça açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik botlardaki 91 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

        Dikili açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botlardaki 62 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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