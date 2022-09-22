İzmir açıklarında 129 düzensiz göçmen kurtarıldı 0:00 / 0:00

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne içerisindeki 41 düzensiz göçmeni kurtardı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarındaki can salları içerisinde de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye intikal eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 88 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.