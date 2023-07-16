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        İzmir açıklarında geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 19:57
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        İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

        Geri itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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