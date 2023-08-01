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        Haberler Gündem İzmir açıklarında geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 21:30
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        İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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