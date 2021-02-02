Bacağı kangren olan çocuk, 7 ameliyatın ardından yürümeye başladı

AA

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle İzmir'e gelen Halepli Mohammed Faysal'ın 2 yaşındaki kızı Nehle Faysal, geçen ağustosta, Karabağlar ilçesindeki evlerinin balkonundan düştü.Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan küçük kızın bacağında kırık olduğu tespit edildi.

Tedavi sürecinde sol bacağı alçıya alınan Nehle'nin bir hafta sonra yapılan kontrollerinde ayağında kangren oluştuğu fark edildi.Bacağın kesilme ihtimalinin ortaya çıkması üzerine aile bu kez çocuklarını Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Burada 3 ay yatan ve geçirdiği 5 ameliyatın ardından taburcu edilen Nehle'nin yürüme konusundaki sorunları devam etti.

Suriyeli baba, kızı için bu kez özel bir hastaneye başvurdu.Ameliyat için gerekli 35 bin lirayı bir yakınından borç alan Faysal, ikinci operasyonun masrafını bulmaya çalıştığı süreçte Deniz Feneri Derneği Ege Bölge Temsilciliği yetkilileri, durumdan haberdar oldu.Dernek, 2 yaşındaki Nehle'nin yeniden yürümesi için gerekli 40 bin lirayı karşıladı.

Geçen ağustostan bu yana 7 ameliyat geçiren Nehle, tedavisinin ardından şimdi yeniden yürüyebiliyor.Baba Faysal, AA muhabirine, ülkesindeki savaştan kaçıp önce Mersin'e, 2 yıl önce de İzmir'e geldiklerini belirtti.

İzmir'de tekstil sektöründe çalıştığını anlatan Faysal, "Türkiye'de 2 çocuğum dünyaya geldi. Büyük kızım balkondan düşüp bacağını kırdı. Doktora götürdük alçıya aldılar. Bir süre sonra kızımın bacağının kangren olduğunu gördük." diye konuştu.

Doktorların bacağın kesilmesi gerektiğini söyleyince çok üzüldüklerini dile getiren Faysal, "Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 ay kaldık. Kızım burada 5 ayrı ameliyat oldu. Sonrasında tedavimize özel bir hastanede devam ettik. Son ameliyatın masraflarını Deniz Feneri Derneği karşıladı. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Şimdi kızım 7 ameliyatın ardından yürümeye başladı." diye konuştu.