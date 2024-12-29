İzmir Barosu Başkanına 'tehdide' tutuklama

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran'a tehdit ve hakaret ettiği öne sürülen, ardından gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra elektronik kelepçe ile konutu terk etmeme cezası verilen Türker Eriş, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tüketici mahkemesinde görülen bir dava nedeniyle İzmir Barosu Adli Yardım Merkezi'ne gelen Türker Eriş, yardım başvurusunda başvurdu. Merkez tarafından görevlendirilen avukatlar, Türker Eriş'in eylem ve tavırları nedeniyle görevi iade etti. İddiaya göre, bu durum üzerine Eriş, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve Baro Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran'a ulaşıp, gönderdiği video ve mesajlarla ölümle tehdit etti.

Avukatlar Yılmaz ve Dalkıran, 'tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip', 'kamu görevlisinin görevini yapmasını engelleme' ve 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçlarını işlediği gerekçesiyle Eriş, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Eriş hakkında 23 Aralık'ta gözaltı kararı verdi. Yakalanan Türker Eriş, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, 'mağdura yaklaşmamak ve haftada 1 gün kolluğa imza vermek' tedbirleri uygulanıp serbest bırakıldı. Kararın ardından yazılı açıklama yapan İzmir Barosu, duruma tepki gösterdi.