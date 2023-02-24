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İzmir Büyükşehir Belediyesi konteyner kent kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem bölgesinde inşa edecekleri konteyner kent için çalışmalara başladıklarını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi konteyner kent kuruyor
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HABERTURK.COM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Narlı beldesinde konteyner kentimizi kurmaya başladık. Aynı zamanda bölgede ilaçlama ve çöp toplama hizmeti de vererek vatandaşlarımıza yaşanabilir bir alan sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer paylaşımlarında şunları kaydetti: "Depreme dirençli, vatandaşlarımızın güvenle yaşayacağı bir şehir için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesinde 225 araç ve 725 personelle görevdeyiz.

"AMELİYATHANEMİZ DE HİZMETE GİRECEK"

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki çadır kentimizde günlük ortalama bin depremzede kalıyor. Sağlık birimimizi de sahra hastanesine dönüştürme çalışmalarımız bitiyor. Uzmanlarımız röntgen çekimi ve bazı tahlilleri burada yaparken, yakında ameliyathanemiz de hizmete girecek.

Öte yandan İzmir'de paneller halinde ürettiğimiz konteynerlerin montajını Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki atölyelerde yapıp kullanıma alıyoruz.

"KONTEYNER KENTİ KURMAYA BAŞLADIK"

Kahramanmaraş'ın Narlı beldesinde konteyner kentimizi kurmaya başladık.
Aynı zamanda bölgede ilaçlama ve çöp toplama hizmeti de vererek vatandaşlarımıza yaşanabilir bir alan sunuyoruz.

Adıyaman kırsalında yardım alamayan köylere, koordinasyon merkezimizdeki üç ekibimiz sıcak yemek ve yardım malzemesi götürüyor. Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezimiz'de 200 konteynerlik barınma alanı için çalışıyor. Bir yandan da üç öğün sıcak yemeği depremzedelere ulaştırıyoruz. İzmir'de Gaziemir Fuar İzmir, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu ile APİKAM yardım toplama merkezlerimizde sizlerden gelen yardımları alarak hem bölgeye hem de deprem bölgesinden kentimize gelen afetzedelere ulaştırıyoruz.

Belediyemizin birçok farklı birimlerinden arkadaşlarımız olağanüstü bir gayretle ve büyük bir özveriyle harika çalışmalar yapıyorlar. 2 TIR ile insani yardım malzemelerini Adıyaman ve Osmaniye'ye doğru yola çıkardık. 13. günde depremin yaşandığı illerimizde toplam 164 TIR, 124 kamyon, 1 kamyonet, 3 uçak, 3 gemi, 5 otobüs ile yardımlarımızı ulaştırdık. Dört ilde günde 22 bin kişiye sıcak yemek çıkarıyoruz.

Depremin ilk 12 gününde, yıkım yaşayan illere 162 TIR, 124 kamyon, 3 uçak, 3 gemi, 5 otobüs kargo ile insani yardım malzemesini ulaştırdık. Ayrıca 3 TIR, 1 kamyonet ve 1 otobüs kargo Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Diyarbakır'a yola çıktı.

Sizlerin ve belediyemizin olanaklarıyla 515 bin 751 battaniye, 1.324 çadır, 46 konteyner, tuvalet ve duş, 232 portatif tuvalet, 67 jeneratör, 10 bin 143 soba ve ısıtıcı, 7 bin 700 yorgan, 855 bin 263 parça giyim malzemesi, 20 bin 340 hijyen paketi, 16 bin 91 paket hijyenik ped + 26 bin 443 gıda paketi, 33 bin 798 bebek bezi ve maması, 677 bin litre içme suyu, 182 ton yakacak, 5.5 ton meyve, 35 bin 519 litre süt ve tonlarca insani yardım malzemesi gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Çocuklarımızın travma sürecini atlatabilmesi, yüzlerinin birazcık gülebilmesi için Masal Evlerimizi Hatay'daki çadır kentimize taşıdık.

Depremzede yurttaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Belediyemiz ve sizlerin desteğiyle yaşamsal önem taşıyan malzemeleri deprem bölgesine göndermeye devam ediyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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