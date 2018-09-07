İzmir Cuma namazı saati ile birlikte vatandaşlar omuz omuza cami ve mescitlerde saf tutup Cuma namazlarını eda edecekler. Cuma namazı ile ilgili en çok araştırılan konular arasında ise Cuma namazı vakti var. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İzmir haftalık namaz saatleri ve 7 Eylül İzmir Cuma namazı saati vatandaşlarla paylaşıldı. İşte İzmir Cuma saati...

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ - 7 EYLÜL

İzmir Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden duyuruldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir haftalık namaz saatleri...

İzmir Cuma namazı saati: 13:16

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 07 Eylül 2018 Cuma 05:14 06:39 13:16 16:50 19:41 20:59 08 Eylül 2018 Cumartesi 05:15 06:40 13:15 16:49 19:39 20:58 09 Eylül 2018 Pazar 05:17 06:40 13:15 16:49 19:38 20:56 10 Eylül 2018 Pazartesi 05:18 06:41 13:15 16:48 19:36 20:54 11 Eylül 2018 Salı 05:19 06:42 13:14 16:47 19:34 20:52 12 Eylül 2018 Çarşamba 05:20 06:43 13:14 16:46 19:33 20:51 13 Eylül 2018 Perşembe 05:21 06:44 13:14 16:45 19:31 20:49

NAMAZI BOZAN HALLER

Namazı, mazeretsiz bozmak haramdır. Ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda mubah, bazen de müstehap olur. İnsan canına yönelik bir tehlike karşısında; mesela saldırıya uğrayan, ateşe, suya düşen bir insanın yardım istemesi hâlinde ona yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Bir malın telef olmasını, çalınmasını önlemek gayesiyle namazı bozmak mubahtır. Tek başına namaz kılan bir kişinin, cemaatle namaz kılmanın faziletini kazanmak için namazı keserek farza yetişmesi ise müstehaptır (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 504-505).

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