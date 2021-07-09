İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. İzmir'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar İzmir cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. 9 Temmuz Diyanet İzmir Cuma namaz saati ve İzmir haftalık namaz vakitleri
9 TEMMUZ 2021 İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
9 TEMMUZ 2021 İzmir Cuma namazı saati: 13:22
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Temmuz 2021 Cuma
|04:01
|05:49
|13:22
|17:15
|20:45
|22:24
|10 Temmuz 2021 Cumartesi
|04:02
|05:49
|13:22
|17:15
|20:44
|22:24
|11 Temmuz 2021 Pazar
|04:03
|05:50
|13:22
|17:15
|20:44
|22:23
|12 Temmuz 2021 Pazartesi
|04:04
|05:51
|13:22
|17:16
|20:44
|22:22
|13 Temmuz 2021 Salı
|04:05
|05:51
|13:22
|17:16
|20:43
|22:21
|14 Temmuz 2021 Çarşamba
|04:07
|05:52
|13:22
|17:16
|20:43
|22:21
|15 Temmuz 2021 Perşembe
|04:08
|05:53
|13:22
|17:16
|20:42
|22:20
CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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