İzmir Cuma saati kaçta? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. Geçen hafta İzmirliler Cuma namazını 13.24'te kılmıştı. Peki bu hafta Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 27 Temmuz İzmir Cuma namazı saati ve detaylar...

İZMİR CUMA SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği namaz vakitlerine göre, bugün İzmir'de Cuma namazı saat 13.24'te okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İzmir'in haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 27 Temmuz 2018 Cuma 04:22 06:02 13:24 17:14 20:34 22:07 28 Temmuz 2018 Cumartesi 04:23 06:03 13:24 17:14 20:33 22:06 29 Temmuz 2018 Pazar 04:24 06:04 13:24 17:14 20:32 22:05 30 Temmuz 2018 Pazartesi 04:26 06:04 13:24 17:14 20:31 22:03 31 Temmuz 2018 Salı 04:27 06:05 13:24 17:13 20:31 22:02 01 Ağustos 2018 Çarşamba 04:28 06:06 13:24 17:13 20:30 22:00 02 Ağustos 2018 Perşembe 04:30 06:07 13:24 17:13 20:29 21:59

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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