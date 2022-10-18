İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
ABONE OL

İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi: 1 gözaltı

İzmir Torbalı'da polis ekipleri tarafından 2 depoya düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
0:00 / 0:00
İHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt ürünlerinin depolandığı belirlenen 2 depoya operasyon düzenledi. İHA'nın haberine göre; depolarda yapılan aramada; 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, Ö.G. adlı şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İMHA EDİLMEK ÜZERE TAŞINDI

Polis ekipleri tarafından 2 depoya yapılan operasyonda yakalanan 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bursa'da sokaktan balkona pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı
GÜNDEM Sokaktan balkona pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı
Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde yangın
GÜNDEM Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde yangın
Malatya'da silah ticareti operasyonu: 8 tutuklama
GÜNDEM Malatya'da silah ticareti operasyonu: 8 tutuklama
Samsun'da yemek yerken kardeşi tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı
GÜNDEM Yemek yediği anda kardeşi tarafından bıçaklandı
Son dakika: Dezenformasyon yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
GÜNDEM Dezenformasyon yasası yürürlüğe girdi
AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2022-2023: AÖL (AÇIK LİSE) sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? Açık Lise sınavı online mı, yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2022-2023
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 asker yaralı
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 asker yaralı
28 Ekim yarım gün mü, tatil mi 2022? 28 Ekim 2022 Cuma günü okullar, bankalar, hastaneler tatil mi olacak, açık olacak mı ve mesai ücreti var mı?
GÜNDEM 28 Ekim tatil mi?
KYK burs başvuruları ne zaman? 2022 2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihi ve şartları | KYK bursu ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM KYK kredi ve burs başvuru tarihleri 2022
90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya alınacak? Hangi taşeron işçiler kadroya geçecek?
GÜNDEM 90 bin taşeron kadroya ne zaman geçecek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.