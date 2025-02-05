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        Haberler Gündem İzmir'de 10 kilo esrar ele geçirildi: 2 tutuklama - Güncel haberler

        İzmir'de 10 kilo esrar ele geçirildi: 2 tutuklama

        İzmir'de sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyonda 10 kilo 835 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:34 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:34
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        İzmir'de 10 kilo esrar ele geçirildi: 2 tutuklama
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak nitelendirilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik önceki gün Bornova ilçesinde operasyon düzenledi.

        Operasyonda 10 kilo 835 gram esrar ele geçirilirken; A.D. ve G.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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