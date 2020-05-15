İzmir'de 15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra sokağa çıktı

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TÜİK verilerine göre 15-20 yaş grubunda yaklaşık 330 bin kişinin yaşadığı kentte, sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan gençlerden bazıları sahil kesiminde yürüyüşü tercih etti.

Hava sıcaklığının gün içinde 37 dereceye kadar çıkmasının beklendiği İzmir'de gençlerden bazıları bisiklete binerken, bazıları da paten kaydı.

- Doğum günü kutlaması

İki gün sonra 18 yaşına girecek 11. sınıf öğrencisi Barın Erturan, dışarı çıktığı gün arkadaşıyla doğum gününü kutlamayı tercih etti. Kordonboyu'nda Irmak Yonca ile pasta kesen Erturan, sokağa çıkma kısıtlamasına izin verilen günde doğum gününü kutladıklarını söyledi.

Uzun süre evde kalınca ev ortamına alıştıklarını belirten Erduran, "Dışarı çıkmak bizi ferahlattı ve iyi oldu. Kendimize geldik." dedi.

Irmak Yonca da yaklaşık 2 ay sonra dışarıya çıktığı için mutlu olduğunu, çıktıkları gün arkadaşının doğum gününü kutlamayı tercih ettiklerini anlattı. 12. sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Yonca, "Güzel bir gün oldu. Okul olmadığından dolayı üniversite sınavına çalışmak için daha fazla vaktimiz oluyor. Sabah erken kalkmayı başarabilirsem daha da güzel oluyor." diye konuştu.