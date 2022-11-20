İzmir'de 2 kişi bıçaklandı 0:00 / 0:00

AA

İzmir'de, husumetliler arasındaki kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Bornova ilçesi Çınar Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde dün akşam saatlerinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda O.B. isimli kişi bıçakla yaralandı, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerden M.A.'yı da olay yerine yakın yaralı halde buldu. M.A. da Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.