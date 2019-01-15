İzmir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespiti üzerine harekete geçti.

Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 10 Somali, 7 Suriye ve 4 Irak uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı. AA'nın haberine göre; kıyıya çıkarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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