İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri bebek 7 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; Murat S. (39) idaresindeki otomobil, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda Smyrna Meydanı yakınında kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Olcay Güler'in (28) ve Adem Küçükyılmaz (42) kullandığı otomobillere çarptı.

Kazada, sürücülerden Murat S, aynı araçta bulunan Elif Ademoğulları (26) ve Hüseyin Ceylan, sürücü Olcay Güler'in yanı sıra Onur (31) ve Halise Çiftçi (33) ile 1 yaşındaki oğulları Mehmet Umut Çiftçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi. AKS ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ